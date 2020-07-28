Динамо U-19 на глазах у Луческу одержало вторую подряд победу в спарринге – мощный первый тайм с провалом после перерыва

Товарищеский матч

Динамо U-19 – Денгофф – 4:2

Голы: Бражко, 10, Попов, 21, Яцык, 23, 29 – Бамба, 22, (пен.), Марийко, 83

После победы над сверстниками из Колоса (5:1) подопечные Игоря Костюка встретились с любительским Денгоффом, выступающем в чемпионате Киевской области. Динамо открыло счет уже на 10 минуте благодаря точному удару Блажко со штрафного. Середина тайма превратилась в настоящее безумие – три гола за три минуты! В составе хозяев забивали Кирилл Попов и Александр Яцык, а между ними "втиснулся" пенальти от легионера соперников Бамба. Еще через 6 минут Яцык оформил дубль.

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Второй тайм сложился для Динамо значительно хуже, хотя на молодежь клуба пришел лично посмотреть новоиспеченный главный тренер Мирча Луческу. Наверное, Мистер был не слишком впечатлен провалом обороны, которая без лишних проблем позволила Марийко сократить отставание.

4:2 – ребята Костюка продолжили победное шествие в спаррингах, но до идеальных кондиций еще очень далеко.

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