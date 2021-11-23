Динамо U-19 – Бавария U-19: стартовые составы на матч Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 в рамках 5-го тура группового этапа Юношеской ЛЧ принимает сверстников из Баварии. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Бавария U-19 – Динамо U-19 начнется в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на "MEGOGO".
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Стартовые составы
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Овчаренко – Бражко – Волошин, Мельниченко, Яцик, Диалло – Попов
Запасные: Тугай, Горбач, Филатов, Танчак, Малыш, Эль-Хамлиши, Слесарь
Бавария U-19: Шенк – Саньянг, Бухманн, Янитцек, Херольд – Незири, Вениг – Ибрагимович, Ваннер, Айтамер – Мамедова
Запасные: Баллис, Моррисон, Хепберн, Дибрани, Йилдиз