Подопечные Игоря Костюка смогут сразиться за путевку в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА 2021/22.

Поединок Динамо U-19 – Спортинг U-19 должен был состояться в Киеве 2 марта. Позже его перенесли на 9 число, но начало полномасштабной войны в Украине сделало невозможным проведение игры.

В конце концов, команда Игоря Костюка, которая сейчас находится в Румынии, сможет сыграть многострадальный матч. Поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится в четверг, 7 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Начало игры – в 15.00 по киевскому времени. Встреча пройдет в Бухаресте на стадионе Гюлешти. Таким образом, номинально домашняя игра для Динамо пройдет на нейтральной территории.

Напомним, в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА подопечные Костюка одолели Депортиво. В групповом турнире киевляне финишировали вторыми в квартете с Бенфикой, Барселоной и Баварией.

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