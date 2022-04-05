Динамо U-19 станет первой украинской командой, которая проведет официальный поединок с момента начала российского вторжения. Где смотреть матч Динамо – Спортинг в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, подскажет "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Спортинг U-19 состоится 7 апреля на стадионе Гюлешти в Бухаресте. Начало игры – в 15:00 по киевскому времени. Поединок должны были сыграть еще 2 марта, позже его перенесли на 9 число, но из-за российского полномасштабного вторжения в Украину игру снова отложили.

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Поединок покажет MEGOGO – официальный транслятор еврокубков по территории Украины. Также игру Динамо U-19 – Спортинг U-19 можно посмотреть онлайн на Dynamo TV. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта игра станет первой официальной для украинских команд с момента начала полномасштабной войны на территории нашей страны. Ранее подопечные Игоря Костюка в раунде плей-офф прошли испанский Депортиво в серии пенальти, а в групповом турнире заняли второе место, опередив Баварию и Барселону.

Победитель этого матча в четвертьфинале выйдет на Бенфику, с которой киевляне уже играли в групповом турнире Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА (4:0 в Украине, 0:1 в Португалии).

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