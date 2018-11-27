Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – онлайн видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

В матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 будет принимать Андерлехт U-19. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте "Футбол 24".

Ответный матч плей-офф чемпионов Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Андерлехт U-19 начнется в 17:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в этой новости, начиная с 17:00.

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – прямая видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Напомним, в первом матче команды разошлись миром 1:1.