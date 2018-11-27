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Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – онлайн видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

13:53 81 Читати українською
Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – онлайн видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – онлайн видеотрансляция матча

В матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 будет принимать Андерлехт U-19. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте "Футбол 24".

Ответный матч плей-офф чемпионов Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Андерлехт U-19 начнется в 17:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть в этой новости, начиная с 17:00.

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – прямая видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Напомним, в первом матче команды разошлись миром 1:1.

Юношеская лига УЕФАПлей-офф победителей

Динамо U-19 - Андерлехт U-19: Вторник 27 ноября 2018

Динамо U-19
- : -
Андерлехт U-19
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