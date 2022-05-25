Юные ребята Динамо показывают мастер-класс во время своего вынужденного пребывания в Италии.

Товарищеский матч

Салес U-17 – Динамо U-16 – 0:11

Голы: Белый, 1,23, Кузык, 3,14, Осипенко, 9,15, Пашко, 27, Шевченко, 41, 45, Лобко, 54, 55

Подопечные Алексея Дроценко и Павла Чередниченко сыграли против местного Салеса, состав которого формально на год старше. Матч продолжался два тайма по 30 минут.

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Избиение хозяев начал Белый уже на первой минуте. В общей сложности "бело-синие" настреляли сопернику 11 голов, однако обошлось без хет-триков. Под занавес встречи даже номинальному вратарю киевлян Микитенко дали поиграть в нападении. У него был один хороший момент, но реализовать его он не смог.

Напомним, с начала войны многие юные украинские футболисты переехали в Европу, где их любезно приютили местные клубы.

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