Динамо U-15 разгромило Ньюкасл и одолело Манчестер Юнайтед на международном турнире в Англии

Киевское Динамо довольно успешно выступает на юношеском международном детском турнире на туманном Альбионе.

В английском городе Дерби с 4 по 6 октября проходит международный детский турнир Premier League Youth Operations среди футболистов U-15 (юноши 2005 года рождения), который организовала английская Премьер-лига, сообщает официальный сайт ФК Динамо.

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В соревнованиях принимают участие 12 команд – 9 представителей клубов английской Премьер-лиги, киевское Динамо, австрийский Ред Булл Зальцбург и греческий Олимпиакос. Подопечные Евгения Ястребинського и Андрея Фартушняка попали в одну группу с тремя соперниками из Туманного Альбиона – Челси, Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом.

В первый день "бело-синие" уступили Челси, который является сильнейшей командой Англии в этой возрастной категории, 0:4. Однако, на следующий день ребята реабилитировались и победили Манчестер Юнайтед (2:1). А вечером камня на камне не оставили от сверстников из Нюкасла – 4: 0.

Теперь киевляне ждут завершения соревнований в других группах, по итогам которых определится их следующий соперник.

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