toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ

Динамо U-15 разгромило Ньюкасл и одолело Манчестер Юнайтед на международном турнире в Англии

09:46 99 Читати українською
Динамо U-15 разгромило Ньюкасл и одолело Манчестер Юнайтед на международном турнире в Англии
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо довольно успешно выступает на юношеском международном детском турнире на туманном Альбионе.

В английском городе Дерби с 4 по 6 октября проходит международный детский турнир Premier League Youth Operations среди футболистов U-15 (юноши 2005 года рождения), который организовала английская Премьер-лига, сообщает официальный сайт ФК Динамо.

Шапаренко – о выступлениях за дубль Динамо: Куда меня отправляют, там я и играю

В соревнованиях принимают участие 12 команд – 9 представителей клубов английской Премьер-лиги, киевское Динамо, австрийский Ред Булл Зальцбург и греческий Олимпиакос. Подопечные Евгения Ястребинського и Андрея Фартушняка попали в одну группу с тремя соперниками из Туманного Альбиона – Челси, Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом.

В первый день "бело-синие" уступили Челси, который является сильнейшей командой Англии в этой возрастной категории, 0:4. Однако, на следующий день ребята реабилитировались и победили Манчестер Юнайтед (2:1). А вечером камня на камне не оставили от сверстников из Нюкасла – 4: 0.

Теперь киевляне ждут завершения соревнований в других группах, по итогам которых определится их следующий соперник.

Динамо не хотело победить Лугано – швейцарские СМИ о неудаче команды Михайличенко в ЛЕ против аутсайдера

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
190
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ньюкасл Ньюкасл Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
8
мин
Фиорентина
13:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук