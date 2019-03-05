Динамо U-15 победило во всех матчах группы на международном турнире – киевляне не оставили шансов командам из России

Команда Динамо U-15 (футболисты 2004) победили и в третьем матче группового этапа международного турнира Minsk Cup-2019, который проходит в столице Беларуси.

В заключительном матче команда "бело-синих" встречались с "динамовцами" из Риги. Еще до начала поединка стало известно, что наша команда досрочно вышла в плей-офф с первого места, ведь до этой встрече команда стартовала с двух побед.

Динамо U-11 выиграло международный турнир – киевляне одолели Милан и в финале победили команду из России

Сначала киевляне не оставили шансов сверстникам ДЮСШ из Томска, переиграв их со счетом 3:0, а чуть позже юные украинцы оказались сильнее команды Авангард из Курска (2:0).

В заключительном матче против Динамо Рига киевляне победили соперников со счетом 2:0. Более того, Динамо одержало победу во всех трех матчах группового турнира. Более того, "динамовцы" не пропустили ни одного мяча за три матча, забив в общем 7 голов.

Таким образом, Динамо вышло в четвертьфинал, где встретится с еще одним российским клубом – Ростовом, который занял второе место в своей группе.

"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за Мадрид