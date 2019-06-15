Динамо U-10 выиграло турнир Alfa Cup Albena 2019

Киевское Динамо U-10 одержало победу на международном детском турнире Alfa Cup Albena 2019.

Динамо U-10 стало победителем турнира Alfa Cup Albena 2019, который прошел в Болгарии, информирует официальный сайт клуба.

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Кроме украинского клуба, в соревнованиях также приняли участие 9 команд из Болгарии и Литвы. Киевляне были представлены двумя группами: Динамо-1 и Динамо-2. Интересно, что именно они и вышли в финал, а победила первая команда.

"Турнир выиграли за счет организации игры. Мы были быстрее, техничнее, и наиболее подготовлены. Все ребята молодцы, выложились по полной. Мы работали в хороших условиях, за что спасибо Руслану Ваалю. Все было на высшем уровне", – прокомментировал победу на турнире тренер Юрий Ястребинский.

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