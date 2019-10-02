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Динамо U-19 – Шкендия U-19: видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

16:50 87 Читати українською
Динамо U-19 – Шкендия U-19: видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 – Шкендия U-19: видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА / ФК Львов

Юношеская команда киевского Динамо принимает северомакедонскую Шкендию U-19. Стартовые оставы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

 

Матч Динамо U-19 – Шкендия U-19 в рамках плей-офф победителей Юношейской лиги УЕФА начинается в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Также видео матча доступно в этой новости.

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Стартовые составы команд:

Динамо U-19: Нещерет, Скорко, Биловар, Вивчаренко, Забарный, Надольский, Волошин, Шулянский, Михайленко, Ванат, Ефименко

Запасные: Моргун, Сирота, Кузык, Близниченко, Бодня, Окоро, Исаенко

Шкендия U-19: Амзаи, Бекжири, Алмир Реджепи, Якупи, Фетаи, Мурати, Цубер, Адеми, Синани, Бесарт Реджепи, Спахиу

Запасные: Мехдиджи, Нуредини, Алии, Имери, Ракипи, Гаши, Элези

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