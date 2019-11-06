Динамо U-19 – ПАОК U-19 – 3:0 – видео голов и обзор матча

Динамо U-19 не заметило ПАОК U-19 в поединке плей-офф победителей Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо U-19 – ПАОК U-19.

Уже на 10-й минуте встречи киевляне открыли счет. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который удачно реализовал Цитаишвили.

Цитаишвили признался, что мог оказаться в Шахтере, а не в Динамо

Греки старались сдерживать атаки киевлян, иногда для этого приходилось фолить, поэтому до свистка на перерыв рефери назначил еще один 11-метровый. Георгий оформил дубль.

Во второй половине встречи хозяева добили ПАОК третьим голом, автором точного удара стал Ярослав Надольский.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 27 ноября.

Динамо U-19 разгромило ПАОК U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА – Цитаишвили оформил дубль, эффектная точка