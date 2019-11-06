Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА с чемпионом мира в основе

Киевское Динамо принимает греческий ПАОК во 2-м раунде юношеского аналога Лиги чемпионов. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо U-19 – ПАОК U-19 на "Футбол 24" стартует в 17:00. Команда Костюка в первом раунде пути чемпионов одолела Шкендию с общей разницей 10:2. Греки с большими проблемами одолели ирландский Богемиан (1:1 и 1:0). Первая игра отчетных соперников состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Билеты на поединок стоили всего 10 гривен. В прошлом сезоне динамовцы не прошли в четвертьфинал лишь в серии пенальти, уступив Хоффенхайму. ПАОК вылетел раундом ранее, минимально проиграв Тоттенхэму.

Динамо U-19 первым в Украине забило гол после применения VAR – видео исторического эпизода

Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 6 ноября 2019

Отмечаем появление в основе киевлян вратаря Нещерета, которого сначала планировали взять в Данию на матч Лиги Европы против Копенгагена, а также молодежного чемпиона мира Георгия Цитаишвили – его еще с прошлого сезона подпускали к главной команде.

Динамо U-19: Нещерет – Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко – Билошевский – Цитаишвили, Михайленко, Надольский, Шулянский – Исаенко (к)

Запасные: Моргун, Кузык, Ококо, Бодня, Ефименко, В. Волошин, Ванат

ПАОК U-19: Талихманидис – Тахатос, Панайоту, Михаилидис (к), Калуцикидис – Цопуроглу, Цингарас, Теодоридис – Дзолис, Панидис, Думцис

Запасные: Баломенос, Авентисян, Гросдис, Пурнарас, Куциас, Пипилиарис, Дайко