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Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – видеообзор матча и серии пенальти

08:00 93 Читати українською
Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – видеообзор матча и серии пенальти
Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – видеообзор матча и серии пенальти / фото ФК Динамо Киев

Киевское Динамо U-19 вылетело от Динамо Загреб U-19 в серии пенальти матча Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо U-19 – Динамо Загреб U-19.

 

Игроки киевского Динамо начали игру активнее, однако уже к перерыву хорваты выровняли игру. Во второй половине Загреб уже имел чуть больше возможностей, однако команды не смогли выявить победителя в основное время. А в серии пенальти Динамо Загреб оказалось сильнее украинцев, которые не смогли реализовать два одиннадцатиметровых.

Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Отметим, что поражение от сверстников из Загреба выбило киевских динамовцев из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

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