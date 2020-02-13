Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – видеообзор матча и серии пенальти

Киевское Динамо U-19 вылетело от Динамо Загреб U-19 в серии пенальти матча Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо U-19 – Динамо Загреб U-19.

Игроки киевского Динамо начали игру активнее, однако уже к перерыву хорваты выровняли игру. Во второй половине Загреб уже имел чуть больше возможностей, однако команды не смогли выявить победителя в основное время. А в серии пенальти Динамо Загреб оказалось сильнее украинцев, которые не смогли реализовать два одиннадцатиметровых.

Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Отметим, что поражение от сверстников из Загреба выбило киевских динамовцев из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.