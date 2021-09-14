Динамо U-19 разбило сверстников из Бенфики (4:0) в Юношеской лиге УЕФА. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на Футбол 24.

Боль ударом головой быстро вывел юношескую команду киевлян вперед, а следующий гол болельщики увидели аж во втором тайме. Это Бражко очень уверенно реализовал пенальти, после чего Бенфика посыпалась.

Динамо U-19 уничтожило Бенфику U-19 в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА

Третий мяч португальцам забил Волошин, завершив стремительную контратаку. Поставил точку во встрече новичок Динамо Диалло. Закономерные 4:0 в пользу украинской команды!