Динамо U-19 – Бенфика U-19: стартовые составы на матч Юношеской лиги УЕФА
В рамках поединка Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 принимает Бенфику U-19. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Бенфика U-19 начнётся в 16:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию встречи проводить не будут.
Динамо подписало юного полузащитника из Литвы
Стартовые составы
Динамо U-19: Нещерет – Бенедюк, Бол, Дячук, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцык, Диалло – Попов
Запасные: Игнатенко, Скрипник, Горбач, Филатов, Мельниченко, Танчак, Слесар
Бенфика U-19: Соареш – Тома, Силва, Араужу, Родригеш – Нету, Евшенак, Сантос – Ндур, Розендо, Камара
Запасные: Гомес, Феррейра, Фернанандес, Невеш, Матос, Морейра, Семеду
ЛЧ 2021/22 Динамо способно победить Барсу, неожиданный прогноз на Шахтер – всё о шансах украинцев, Месси и Роналду