"С момента своего основания Шахтер прошел сложный, но яркий путь от низших дивизионов советской первенства в элиту украинского и европейского футбола. Сейчас "горняки" являются постоянными участниками еврокубков и обладателями целой коллекции трофеев на внутренней и международной арене. А кроме того – достойным оппонентом и серьезным мотиватором для киевского Динамо.

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Принципиальное соперничество наших команд на футбольном поле не только украшает украинский чемпионат, но и позволяет обоим клубам держать высокую планку и совершенствоваться, демонстрировать более зрелищный и качественный футбол. Нельзя забывать и о том, что донецкий Шахтер подарил киевскому Динамо ряд талантливых исполнителей, которые заняли важное место в истории "бело-синих" – Сергея Реброва, Виктора Чанова, Анатолия Конькова и других.

По случаю 85-летия Шахтера хотим пожелать продолжать ставить перед собой высокие цели и достигать новых успехов на европейской арене, ведь это развивает отечественный футбол и вдохновляет идти вперед и нашу команду. И, прежде всего, хотим пожелать "горнякам" встретить следующий день рождения на родном стадионе, прекрасной Донбасс Арене, в украинском Донецке", – говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

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