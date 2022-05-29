"С Днем Киева! Уже 1540 лет Киев гордо возвышается на живописных холмах Днепра, славясь на весь мир своей древней историей, уникальными достопримечательностями, радушными жителями и яркой современной жизнью.

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За эти полтора тысячелетия Киев пережил немало испытаний, которые не смогли взломать дух города, и стал настоящим олицетворением украинского народа – сильного, свободного и непокоренного. С Днем рождения, Киев! Слава Украине!" – говорится в сообщении "бело-синих" в Instagram.

Заметим, что рашисты в первые дни своего позорного нападения на Украину большими силами пошли на Киев, надеясь на скорую победу. Впрочем, ВСУ и терроборона не дали претвориться в жизнь захватническим планам россиян, сохранив Киев в безопасности.

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