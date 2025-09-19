– Судя по твоему посту, получается, что тебя заставляют вернуть средства, которые были потрачены на покупку Себальоса?

– Была такая фраза, которая меня окончательно добила и прибила. Эту фразу услышали я и Женя Хачериди: "А когда вы вернете деньги за Себальоса?". У меня тогда были такие глаза...

Получается, что это моя вина и Жени, что он не заиграл в Динамо. Ну ок, – подытожил Кравец в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

Напомним, что в 2023 году Кравец был назначен советником президента Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола. Недавно он был уволен из Динамо. Как игрок "Бело-синих" Артем провел за команду 144 матча и забил 43 гола.

