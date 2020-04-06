Динамо требует денег у двух бразильских грандов – официальное заявление

Киевское Динамо решило объяснить ситуациюс неполучением компенсации за трансферы своих игроков.

"Согласно условиям контракта по трансферу Че Че в Сан Паулу, трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако Сан Паулу не уплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Именно поэтому Динамо обратилось в ФИФА о взыскании неуплаченного платежа, а также остальных сумм задолженности по трансферному контракту.

Сан-Паулу отказывается платить Динамо за Че Че несмотря на решение ФИФА

В результате ФИФА подтвердила правомерность требований Динамо и обязала Сан Паулу выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи трансферной компенсации, предусмотренные контрактом. Однако, чтобы затянуть время, представители бразильского клуба заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой.

Также нарушил свои финансовые обязательства по трансферу Сидклея еще один бразильский клуб – Коринтианс. Фиксированный конечный срок уплаты одного из платежей компенсации – 1 марта 2020 года. Поэтому Динамо снова обратилось в ФИФА о взыскании соответствующих средств, а также применении санкций, предусмотренных контрактом", – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

Динамо готово обратиться в ФИФА из-за невыплаты денег за Сидклея

Напомним, Сидклей и Че Че перешли в Динамо летом 2018, но не сумели закрепиться в составе "бело-синих", поэтому вернулись на родину в Коринтианс и Сан-Паулу соответственно.