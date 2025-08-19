Журналист и комментатор Виктор Вацко высказался относительно слухов о том, что киевское Динамо может сменить тренера.

"Я читал такой инсайд, его запустили в какие-то медиа. Но мне даже смешно об этом думать. Даже если бы теоретически была вероятность такой встречи по главному тренеру Динамо, то тогда бы киевлянам точно бы не помогло. Ни один тренер. Поэтому очень хочу верить, что это неправда, – сказал Вацко в эфире своего YouTube-канала.

Ранее появилась информация, что Александр Шовковский может быть уволен с поста главного тренера из-за невыхода в основную стадию Лиги чемпионов. Среди потенциальных преемников Шовковского назывался его нынешний ассистент Олег Гусев.

Напомним, киевское Динамо дважды уступило кипрскому Пафосу (0:1, 0:2) в квалификации ЛЧ и вылетело в Лигу Европы.

