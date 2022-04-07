Гуманітарна допомога включає 200 комплектів спеціальних предметів домашнього побуту, перелік яких був наданий тбіліцям українською стороною.

Президента тбіліського Динамо Романа Піпія прокоментував це рішення.

"З першого дня ми уважно стежимо за війною, що триває в Україні і підтримуємо наших українських друзів. Завдяки цій допомозі ми хочемо з ще більшою ясністю позначити нашу підтримку. Від свого імені, від імені вболівальників і наших ветеранів ми знову висловлюємо солідарність дружньому народу. Слава Україні , Слава Грузії!" – сказав Роман Піпія.

Після надсилання гуманітарної допомоги до Львова тбіліський клуб провів ще один захід на підтримку України.

Тбілісці перерахували 10 тисяч ларі до фонду допомоги дружній країні. Частина вказаної суми була зібрана від продажу квитків на матч Динамо Тбілісі – Діла Горі, а частина була мобілізована новоствореним фондом #capitanfund.