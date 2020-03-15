Динамо сыграло гораздо лучше Десну, – Кендзера

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против Десны (1:1).

"Не получилось сегодня выиграть. Прошу прощения перед болельщиками. Мы пытались, но не смогли победить. Посмотрим, что будет дальше. Пока это неизвестно. Наша команда сегодня была намного лучше соперника, но индивидуальная ошибка привела к пропущенному голу.

Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, я предохраняюсь от коронавируса. Каждый следит за собой, чтобы защититься от этого. Нет смысла играть в футбол в такой ситуации. Футбол без болельщиков – это не футбол. Почти все европейские чемпионаты прекращены, такое же решение было бы хорошим для Украины. Нужно обращать внимание на то, что говорят более умные люди, у которых есть опыт в этой теме. Надо защищать себя и своих близких", – поделился Кендзера в комментарии клубном YouTube-канала.

Напомним, Динамо и Десна не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов