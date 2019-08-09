Динамо сыграет спарринг против сборной Беларуси U-19

Киевское Динамо перед ответным матчем 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге померится силами со сборной Беларуси U-19.

13 августа киевское Динамо сыграет ответный матч против Брюгге. Однако, в этот же день в 12:00 киевляне решили провести спарринг с юношеской сборной Беларуси, сообщает Динамомания.

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В этом поединке Александр Хацкевич хочет дать шанс резервистам, которые по определенным причинам не попадают в основную команду или только вернулись из аренд. В частности, на поле выйдут Карлос Самбрано, Александар Пантич, Никита Кравченко, Владимир Маханьков, Сидклей и Павел Лукьянчук.

Напомним, в первом матче квалификации Лиги чемпионов Динамо уступило бельгийцам со счетом 0:1.

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