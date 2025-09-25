Динамо сыграет с Зарей, Полесье будет принимать Шахтер – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 9-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 9-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 17-го по 20 октября включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.
Откроет тур матч между Полтавой и Оболонью, который должен состояться в пятницу, 17 октября. Динамо и Шахтер проведут свои встречи 18 октября. Киевляне будут играть с Зарей, а вот "горняков" ожидает сложный выезд в Полесье. Карпаты сыграют против Эпицентра. А завершится тур 20 октября матчем Кудривка – Металлист 1925.
9 тур
17 октября (пятница)
Полтава – Оболонь – 15:30
18 октября (суббота)
Рух – Кривбасс – 13:00
Заря – Динамо – 15:30
Полесье – Шахтер – 18:00
19 октября (воскресенье)
ЛНЗ – Колос – 13:00
Верес – Александрия – 15:30
Карпаты – Эпицентр – 18:00
20 октября (понедельник)
Кудривка – Металлист 1925 – 18:00
