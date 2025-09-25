Матчи 9-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 17-го по 20 октября включительно, сообщает УПЛ на своем официальном сайте.

Откроет тур матч между Полтавой и Оболонью, который должен состояться в пятницу, 17 октября. Динамо и Шахтер проведут свои встречи 18 октября. Киевляне будут играть с Зарей, а вот "горняков" ожидает сложный выезд в Полесье. Карпаты сыграют против Эпицентра. А завершится тур 20 октября матчем Кудривка – Металлист 1925.

9 тур

17 октября (пятница)

Полтава – Оболонь – 15:30

18 октября (суббота)

Рух – Кривбасс – 13:00

Заря – Динамо – 15:30

Полесье – Шахтер – 18:00

19 октября (воскресенье)

ЛНЗ – Колос – 13:00

Верес – Александрия – 15:30

Карпаты – Эпицентр – 18:00

20 октября (понедельник)

Кудривка – Металлист 1925 – 18:00

