Динамо сыграет матчи квалификации Лиги чемпионов без одного из легионеров – УЕФА обнародовал заявку киевлян
Наставник Динамо Александр Шовковский включил в список 24 футболиста.
УЕФА обнародовал заявку Динамо на матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамруна.
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Что интересно, в списке киевлян отсутствует колумбийский вингер Анхель Торрес, который не попал в заявку на эту стадию турнира.
Заявка "бело-синих":
Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.
Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко.
Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.
Напомним, что команды сыграют 22 июля на Мальте, а ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине.
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