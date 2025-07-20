УЕФА обнародовал заявку Динамо на матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамруна.

Защитник Динамо официально дебютировал в Европе несмотря на проблемы с регистрацией

Что интересно, в списке киевлян отсутствует колумбийский вингер Анхель Торрес, который не попал в заявку на эту стадию турнира.

Заявка "бело-синих":

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.

Напомним, что команды сыграют 22 июля на Мальте, а ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине.

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