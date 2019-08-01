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Динамо сыграет матч 4 тура против Мариуполя 25 сентября – известна причина

1 августа 23:19 72 Читати українською
Динамо сыграет матч 4 тура против Мариуполя 25 сентября – известна причина
Мариуполь – Динамо

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4 тура.

 

УПЛ, 4 тур

17 августа (суббота)

Ворскла – СК Днепр-1 – 14:00

Десна – Колос – 17:00

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18 августа (воскресенье)

Олимпик – Карпаты – 17:00

Заря – Александрия – 19:30

Львов – Шахтер – 19:30

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Также УПЛ определила, что поединок 4 тура Мариуполь – Динамо состоится 25 сентября, из-за участия команд в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов. Время матча будет определено позднее.

blog_ava
Хацкевич назвал причины невыразительной игры Динамо в матче с Карпатами
1 августа
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Теги
УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Мариуполь - Динамо Киев
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