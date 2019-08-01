Динамо сыграет матч 4 тура против Мариуполя 25 сентября – известна причина

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 4 тура.

УПЛ, 4 тур

17 августа (суббота)

Ворскла – СК Днепр-1 – 14:00

Десна – Колос – 17:00

Львов – Динамо рассудит Пасхал, Шахтер и Карпаты – Балакин: призначено арбитров на второй тур УПЛ

18 августа (воскресенье)

Олимпик – Карпаты – 17:00

Заря – Александрия – 19:30

Львов – Шахтер – 19:30

Хацкевич назвал причины невыразительной игры Динамо в матче с Карпатами

Также УПЛ определила, что поединок 4 тура Мариуполь – Динамо состоится 25 сентября, из-за участия команд в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов. Время матча будет определено позднее.