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Динамо свернуло все переговоры по Родригесу – Луческу дал опальному форварду последний шанс, – СМИ

14:46 - Читати українською
Динамо свернуло все переговоры по Родригесу – Луческу дал опальному форварду последний шанс, – СМИ
Жерсон Родригес / Сайт Динамо

Нападающий Жерсон Родригес будет иметь еще один сезон, чтобы доказать Динамо свою профпригодность,

"После вчерашнего матча (против Олимпика – прим. Футбол 24) все переговоры Динамо с турецкими и японскими клубами по Родригесу свернуты.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Этому предшествовал еще и серьезный разговор Мирчи с самым люксембуржцем. Задача проста – отдать предпочтение спорту, а не спирту. Договорились играть. До "первого залета", – говорится в публикации Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Напомним, этим летом Жерсон вернулся в Динамо после аренды в Анкарагюджю. Луческу выпустил форварда на второй тайм матча 1 тура УПЛ против Олимпика (4:1) – люксембуржец отблагодарил яркой игрой и ассистом.

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