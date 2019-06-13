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Динамо судиться в Лозанне по задолженности Ленсу

12:32 66 Читати українською
Динамо судиться в Лозанне по задолженности Ленсу
Джермейн Ленс / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо ожидает суд в CAS по делу задолженности своему бывшему футболисту Джермейну Ленсу.

В Лозанне состоится заседание по делу Динамо против Джермейна Лэнса, сообщает официальный сайт CAS.

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Причиной стала задолженность киевлян перед футболистом по зарплате и наложения штрафов. Ранее ФИФА выбрала сторону голландца.

Джермейн Ленс выступал в составе Динамо с 2013 по 2015 годы и выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

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Джермейн Ленс Джермейн Ленс Динамо Киев Динамо Киев Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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