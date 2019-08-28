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Динамо стремится арендовать Зайца с правом выкупа, – Fotospor

15:02 309 Читати українською
Динамо стремится арендовать Зайца с правом выкупа, – Fotospor
Миха Зайц / Sporx

Полузащитник Фенербахче Миха Зайц может стать игроком киевского Динамо в последние дни трансферного окна.

Киевское Динамо сделало предложение Фенербахче насчет аренды с правом выкупа словенского полузащитника Михи Зайца, передает Fotospor.

Зайц перейдет в Динамо, – турецкий журналист

По информации издания, кроме киевлян, на игрока также претендуют клубы из чемпионатов Испании и Италии. Добавляется, что ответ руководителей Фенербахче предложение Динамо остается неизвестным.

Также отмечается, что наставник турецкого гранда не в восторге от возможной продажи Зайца и предоставил словенцу игровое время в матче против Истанбул Башакшехира.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Фенербахче Фенербахче Миха Зайц Миха Зайц
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