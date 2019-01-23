Динамо – Стяуа: прямая трансляция второго матча киевлян в Марбелье

Динамо – Стяуа: прямая видео трансляция второго матча киевлян (23.01.2019) на сборах в Марбелье

Киевское Динамо проводит сегодня, 23-го января, свой 2-й контрольный матч на сборах в Испании. Соперником команды Хацкевича станет легендарный румынский клуб Стяуа.

В первой игре после отпуска Динамо разгромило Бохум, а испанский форвард Фран Соль дебютировал за украинский коллектив, тогда как другой нападающий Назарий Русин оформил дубль.

Динамо – Бохум – 3:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что матч вызвал колоссальный ажиотаж. Игру, которая транслировалась только в Интернете, посмотрели на официальном Ютуб-канале Динамо 127 тысяч болельщиков. Видео голов и обзор матча собрало 170 тысяч просмотров.

Встреча Динамо – Стяуа стартует 23-го января в 17:00 по киевскому времени. Обе команды идут на 2-й строчке своего чемпионата. Прямую трансляцию спарринга смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Отметим, что в своей истории Динамо дважды уступало Стяуа, а трижды побеждало. Однажды команды сошлись в Суперкубке УЕФА – румыны победили в 1987-м году 1:0.

К слову, следующий матч Динамо проведет против Спарты в субботу, 26-го января, в 13:00 по Киеву.

"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"

Динамо – Стяуа: прямая видео трансляция матча 23.01.2019