"Бело-синие" начнут поход за еврокубком выездным матчем с турками.

Динамо узнало календарь матчей в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу стартуют во втором по силе евротурнире поединком против Фенербачхе. Первая дуэль старых знакомых состоится в Стамбуле 8 сентября. Первый условно домашний поединок пройдет 15 сентября против обидчика СК Днепр-1 – АЕК Ларнака.

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Календарь матчей Динамо в Лиге Европы сезона 2022/23:

8 сентября – Фенербахче – Динамо – 19:45

15 сентября – Динамо – АЕК Ларнака – 22:00.

6 октября – Ренн – Динамо – 22:00

13 октября – Динамо – Ренн – 19:45

27 октября – АЕК Ларнака – Динамо – 19:45

3 ноября – Динамо – Фенербахче – 22:00

Напомним, домашние еврокубковые матчи Динамо будет проводить в Кракове (Польша) на стадионе команды Евгения Коноплянки – Краковии.

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