Динамо стартует в Лиге Европы матчем против Фенербахче – расписание поединков киевлян в сезоне 2022/23
"Бело-синие" начнут поход за еврокубком выездным матчем с турками.
Динамо узнало календарь матчей в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу стартуют во втором по силе евротурнире поединком против Фенербачхе. Первая дуэль старых знакомых состоится в Стамбуле 8 сентября. Первый условно домашний поединок пройдет 15 сентября против обидчика СК Днепр-1 – АЕК Ларнака.
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Календарь матчей Динамо в Лиге Европы сезона 2022/23:
8 сентября – Фенербахче – Динамо – 19:45
15 сентября – Динамо – АЕК Ларнака – 22:00.
6 октября – Ренн – Динамо – 22:00
13 октября – Динамо – Ренн – 19:45
27 октября – АЕК Ларнака – Динамо – 19:45
3 ноября – Динамо – Фенербахче – 22:00
Напомним, домашние еврокубковые матчи Динамо будет проводить в Кракове (Польша) на стадионе команды Евгения Коноплянки – Краковии.
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