Динамо стало самым успешным украинским клубом в рейтинге IFFHS, Шахтер существенно опустился, сенсационный лидер

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала клубный рейтинг по итогам 2018 года. Шахтер и Динамо попали в первую сотню.

Киевское Динамо заняло 37 позицию в обновленном клубном рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики. По сравнению с 2017-м годом киевляне потеряли 10 позиций, информирует официальный сайт Организации.

Донецкий Шахтер тоже серьезно опустился – с 33 на 65 позицию. Другие украинские клубы – Заря, Ворскла и Александрия не попали даже в топ-300. В целом же в первую сотню вошли представители сразу 42-х стран.

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Отдельно стоит отметить лидеров рейтинга. Впервые в своей истории на вершине оказался мадридский Атлетико, обойдя своих земляков из Реала. В 2018 году "матрасники" выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Третья позиция у австрийского Зальцбурга, далее следуют Барселона и Ювентус.

Кроме того, заслуживает внимания впечатляющий подъем Генка Руслана Малиновского. Бельгийский клуб поднялся с 172 на 16 позицию.

Первые 400 клубов рейтинга можно посмотреть по ссылке. Первая же десятка выглядит следующим образом:

1. Атлетико (Испания) – 11 место в 2017 году

2. Реал (Испания) – 1 место в 2017 году

3. Зальцбург (Австрия) – 10 место в 2017 году

4. Барселона (Испания) – 4 место в 2017 году

5. Ювентус (Италия) – 6 место в 2017 году

6. Палмейрас (Бразилия) – 33 в 2017 году

7. Атлетико (Колумбия) – 13 место в 2017 году

8. Ривер Плейт (Аргентина) – 12 место в 2017 году

9. Севилья (Испания) – 38 место в 2017 году

10. Санта-Фе (Колумбия) – 25 место в 2017 году

37. Динамо (Украина) – 27 место в 2017 году

65. Шахтер (Украина) – 33 место в 2017 году.

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