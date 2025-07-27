По подсчетам экспертов команда Александра Шовковского в случае вылета из Лиги чемпионов сохраняет хорошие шансы сыграть во втором по силе евротурнире.

Статистический портал Football Meets Data обнародовал десятку команд, которые по разным показателям имеют больше всего шансов попасть в регулярный сезон Лиги Европы-2025/26.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас

Лидером в этом рейтинге является австрийский Зальцбург (88%), который свои выступления в еврокубках начал со 2-го тура квалификации Лиги чемпионов, где в первом матче разгромил норвежский Бранн (4:1). Вторую строчку занимает турецкий Фенербахче (82%), стартующий с 3-го круга отбора ЛЧ против нидерландского Фейеноорда. Третьим идет Рейнджерс (77%), который в первом матче одолел Панатинаикос (2:0).

Киевское Динамо с 63% процентами расположилось на девятой строчке ("бело-синие" в первой игре разгромили мальтийский Хамрун Спартанс). Интересно, что в списке нет донецкого Шахтера, который в квалификации Лиги Европы уверенно прошел финский Ильвес (6:0, 00) и в первом матче 2-го раунда на выезде разбил турецкий Бешикташ (4:2).

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде