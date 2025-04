Динамо имело все для унижения Шахтера. Пушич прибегнул к рискованным экспериментам

Очередное Классическое прошло под афишей досрочного чемпионства, которое Динамо могло добыть в случае победы над Шахтером. К тому же киевляне прервали бы 4-летнюю безвыигрышную серию в дерби – последний раз они били дончан аж в 2021-м. "Горняки" же в случае поражения рисковали отстать от второй строчки аж на семь очков.

Букмекеры считали фаворитами подопечных Марино Пушича, но большинство экспертов было на стороне его визави. Во-первых, Шахтер имел колоссальные проблемы с контролем переходных фаз (в которых Динамо традиционно мощное). Во-вторых, Судаков получил микроповреждение. В-третьих, команда Александра Шовковского не знала поражений в Украине с мая 2024 года, а на острие атаки "бело-синих" действовал Ванат.

Владислав имел 21 гол при 12,3 ожидаемых, а по конвертации ударов во взятие ворот входил в топ-3 форвардов Европы. А еще в состав вернулся скоростной Тымчик, который мог бы сдержать реактивного Кевина.

Судаков же на поле так и не вышел – его даже на скамейке не было. Позицию Георгия занял Марлон, а роль опорника доверили Матвиенко.

Марино Пушич наигрывал Николая в центре в кубковых матчах, чтобы сбалансировать атаку профильным разрушителем, однако с Динамо подобный эксперимент выглядел очень рискованно. Особенно с учетом появления Граама в обороне. Именно поэтому рядом с Матвиенко расположился Бондаренко, а Марлон работал над ними.

Динамо потерпело катастрофу, но Шахтеру повезло

Огромной уязвимостью "бело-синих" остается центр защиты, а особенно часто ошибается юный Михавко. Почти никто не сомневался, что Шахтер рано или поздно воспользуется этой проблемой – но гол уже на 5-й минуте стал неожиданностью. Его привез Михавко. Тарас допустил двойной фейл.

Сначала он отдал неудачный пас в недодачу Шапаренко, когда тот уже собирался принимать себе на ход. Николая сразу же накрыли, отобрав мяч, после чего последовала контратака с передачей на ход Эгиналду. Бразилец влетел на правый край штрафной, а там его срезал Михавко – хотя нападающий находился в неудобной позиции.

Виталий Романов без колебаний назначил пенальти, который реализовал Кевин.

Дальнейший ход Классического доказал, что гол Шахтера был не таким уж и случайным. Подопечные Марино Пушича ощутимо превосходили Динамо в интенсивности работы без мяча. "Горняки" даже включали высокий прессинг, что случается нечасто. Нельзя сказать, что давление было идеальным, но киевляне все равно допускали большое количество потерь.

При работе на мяче подопечные Александра Шовковского тоже выглядели слабо. Вялость, безыдейность и отсутствие моментов – вот как можно описать стартовые 45 минут "бело-синих". Исключением стал эпизод на 32-й минуте, когда Шапаренко замыкал подачу Ярмоленко на дальней штанге, но получилось слишком слабо.

Это было первое и единственное попадание Динамо в створ при мизерных четырех ударах до перерыва.

Ход встречи контролировали "горняки" – впрочем, Шахтер не превосходил соперника по количеству моментов или хотя бы острых подходов. Тем более обидным для киевлян оказался второй пропущенный гол. Матвиенко выстрелил с лету после выноса подачи Педриньо, Нещерет парировал перед собой, а Эгиналду избежал офсайда и сыграл на добивании. 2:0!

