"Динамо совсем другое. Команда стала намного сильнее. Пришел Луческу, и Динамо стало выигрывать. Ему везет, кстати.

Корниенко признался, что в детстве мечтал выступать за Динамо

Что случилось с нами? Ничего не изменилось, просто команда не может 5-6 лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты, когда что-то не получается, не везет. Например, Манчестер Сити в прошлом сезоне проиграл чемпионство, хотя сумасшедшая команда и сумасшедший тренер.

Не получилось в этом сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения", – сказал Корниенко в эфире программы AUTO ГОЛ.

Напомним, 22-летний защитник попал в структуру Шахтера 5 лет назад. Он стал настоящим открытием первой половины сезона, однако вторую испортила травма. Его статистика – 16 матчей, 2 ассиста.

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