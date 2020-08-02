Динамо сообщило сроки восстановления Вербича – словенец рискует пропустить Суперкубок против Шахтера

"Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки – это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

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Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, уже 25 августа Динамо будет играть против Шахтера в Суперкубке Украины. Есть риск, что Вербич не успеет полностью восстановиться до указанной даты. В сезоне 2019/20 словенец провел 37 поединков, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

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