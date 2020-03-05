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Динамо сообщило срок восстановления Де Пены

5 марта 22:41 85 Читати українською
Динамо сообщило срок восстановления Де Пены
Карлос Де Пена / ФК Динамо

Киевский клуб сообщил диагноз и срок восстановления угурвайського хавбека Карлоса Де Пены, который получил травму в матче с Колосом.

Углубленное обследование выявило у Де Пены повреждения мышцы задней поверхности бедра, информирует официальный сайт Динамо. Для восстановления ему потребуется от 10 до 14 дней.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Де Пена провел за Динамо 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Напомним, что в декабре прошлого года Де Пена подписал новый контракт с Динамо до окончания 2021 года.

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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