Динамо сообщило срок восстановления Де Пены

Украина — 5 март 1437
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УАФ официально утвердила новый формат УПЛ
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Беседин стал жертвой ошибки врача Динамо – представитель УАФ раскрыл причину проваленого допинг-тестаУкраина — 5 март 779
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Рим на Евро-2020: как добраться, что посмотреть, куда заселиться, где отдохнуть и как сэкономитьЕвро-2020 — 5 март 138
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Динамо подписало новый контракт с РусинымУкраина — 5 март 390
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Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛУкраина — 5 март 1001