Сразу 8 игроков первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты, сообщает официальный сайт клуба. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккел Дуэлунд.

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Впрочем, есть и плохие новости для Динамо. Коронавирус обнаружили у Артема Шабанова, Дениса Попова и Александра Андриевского. В лагере молодежной сборной Украины положительный тест сдал и голкипер Руслан Нещерет. Все инфицированные игроки чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

Напомним, следующий поединок Динамо проведет 21 ноября – выезд к Ингульцу в рамках 10 тура УПЛ.

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