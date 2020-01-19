Динамо сообщило причину, из-за которой Цыганков пропустил матч против Легии

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков не смог принять участие в первом матче киевлян в 2020-м году.

Виктор Цыганков пропустил поединок против польской Легии (1:1) из-за миозита, сообщает пресс-служба Динамо.

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У полузащитника было обнаружено воспаление мышц. Из-за этого футболист не попал даже в заявку на контрольную игру. Однако Виктор поддерживал свою команду в сегодняшнем матче на скамейке запасных вместе с партнерами по команде.

Отмечается, что возвращение игрока "бело-синих" к работе в общей группе ожидается уже через несколько дней.

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