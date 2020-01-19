toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Динамо сообщило причину, из-за которой Цыганков пропустил матч против Легии

19 января 21:47 435 Читати українською
Динамо сообщило причину, из-за которой Цыганков пропустил матч против Легии
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков не смог принять участие в первом матче киевлян в 2020-м году.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 1
1
Легия
16:00 19:01:2020
завершено
 

Виктор Цыганков пропустил поединок против польской Легии (1:1) из-за миозита, сообщает пресс-служба Динамо.

Михайличенко – о ничьей с Легией: Хочу подчеркнуть, что специально Динамо к этому матчу не готовилось

У полузащитника было обнаружено воспаление мышц. Из-за этого футболист не попал даже в заявку на контрольную игру. Однако Виктор поддерживал свою команду в сегодняшнем матче на скамейке запасных вместе с партнерами по команде.

Отмечается, что возвращение игрока "бело-синих" к работе в общей группе ожидается уже через несколько дней.

Динамо не выиграло первый матч 2020 года – несколько дебютантов, чудеса Бущана и новый капитан как один из лучших

blog_ava
Барселона – Гранада: Сетьен нарисовал красноречивую картину, герой из Ла Масии засиял, Месси – спасение от стерильности
02:16
629
Теги
Главное Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Легия Зимние сборы Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
12
мин
Аталанта
21:45
СПАЛ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук