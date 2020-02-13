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Динамо сообщило о возвращении Цыганкова и Буяльского в общую группу – Бурда работал с мячом

21:24 42 Читати українською
Динамо сообщило о возвращении Цыганкова и Буяльского в общую группу – Бурда работал с мячом
Никита Бурда (посередине) / фото: Динамо

Киевское Динамо продолжает готовиться ко второй части сезона 2019/20.

Сегодня, 13 февраля, Динамо провело запланированную тренировку в футбольном комплексе Gloria Serenity, сообщает пресс-служба киевлян.

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Наравне со всеми в общей группе работали Виталий Буяльский, который пропустил несколько тренировочных дней из-за повреждения, а также Виктор Цыганков. Они приняли участие во всех игровых упражнениях с мячом, а завершили занятие небольшими беговыми нагрузками.

Защитник Никита Бурда также участвовал в отработке пасов и игре в квадратах, а в конце тренировки занимался интервальным бегом.

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Динамо Киев Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский Виктор Цыганков Виктор Цыганков Никита Бурда Никита Бурда Зимние сборы
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