Динамо сообщило о состоянии травмированных Бурды и Бойко

Главный врач киевского Динамо Леонид Миронов рассказал о реабилитации Дениса Бойко и Никиты Бурды, которые надолго выбыли из игры.

"Никита Бурда через месяц после операции летал на консультацию к хирургу в Испанию. Профессор Рамон Кугат, оценив состояние его колена, сделал вывод, что восстановление идет по плану. Также он порекомендовал Никите некоторые упражнения для колена. После возвращения из Барселоны Бурда продолжает реабилитацию уже с поправкой на указания профессора, который его оперировал.

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Денис Бойко уже начал активные тренировки. В течение двух недель он работает в тренажерном зале, а последние пять-шесть дней тренируется и на поле: стоит в воротах, ловит мяч, правда, пока без прыжков. Кроме того, Денис активно занимается физической подготовкой, то есть восстанавливает силу мышц, координацию, ловкость. Контрольная МРТ показала, что все замечательно. Жалоб у него также нет. У Дениса есть огромное желание сыграть еще в этом году. Теперь он проходит активную физическую реабилитацию: работает с тренером вратарей, тренером по физподготовке, реабилитологами – все в комплексе", – цитирует Миронова официальный сайт Динамо.

Напомним, Бурда получил травму в матче против Ворсклы в 8-м туре УПЛ. Примерный срок его восстановления – 5-6 месяцев. Что касается Дениса Бойко, то вратарь киевлян был прооперирован в октябре – ему удалили спинную грыжу.

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