"У Виталия Буяльского будет повторная контрольная томография, (эту процедуру уже прошли футболисты, которые тренируются на базе в Вите-Литовской, на других она ждет после выхода из отпуска), после которой мы будем понимать ситуацию. У него такая травма, что должен пройти срок как минимум месяц.

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Планируется, что уже на сборах Владимир Шепелев и Александр Андриевский будут работать в общей группе. Они набирают форму, и о их нынешних кондициях станет известно после того, как пройдет медобследование. На данный момент Владимир и Александр выполняют беговую работу без ограничений, но, когда начнется полноценный подготовительный период, будут намного тяжелее физические нагрузки.

У Никиты Бурды после операции прошло 5,5 месяцев, и он уже выполняет различную беговую работу, также уже потихоньку начинает работать с мячом. Беньямин Вербич раньше положенного срока вернулся из отпуска, а перед возвращением в Киев еще занимался самостоятельно в Сербии. Здесь он будет проводить беговую работу и с мячом, готовя себя к сборам.

Владимир Костевич должен поехать на сборы и приступить там к работе. У Руслана Нещерета еще около месяца продлится восстановительный период, и к сборам он готов пока не будет", – цитирует Шморгуна официальный сайт "бело-синих".

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