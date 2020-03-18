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Динамо сообщило о приостановлении тренировочного процесса

12:10 33 Читати українською
Динамо сообщило о приостановлении тренировочного процесса
ФК Динамо

Киевское Динамо приняло решение отменить тренировки футболистов из-за коронавируса.

Всем игрокам киевского клуба приказано выполнять рекомендации по карантину, а при любых признаках нарушения здоровья немедленно сообщать клубным врачам, сообщает пресс-служба Динамо.

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Отмечается, что в воскресенье, 22 марта, в 12:00 будет пересмотрен или продлен срок действия этого распоряжения.

Напомним, вчера, 17 марта, было принято решение о приостановке регулярного сезона УПЛ. Немало команд уже ввели карантин в коллективе. В частности, Ворскла и Колос не планируют возвращаться к тренировкам раньше конца марта.

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Динамо Киев Динамо Киев коронавирус
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