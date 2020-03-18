Динамо сообщило о приостановлении тренировочного процесса

Киевское Динамо приняло решение отменить тренировки футболистов из-за коронавируса.

Всем игрокам киевского клуба приказано выполнять рекомендации по карантину, а при любых признаках нарушения здоровья немедленно сообщать клубным врачам, сообщает пресс-служба Динамо.

УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины

Отмечается, что в воскресенье, 22 марта, в 12:00 будет пересмотрен или продлен срок действия этого распоряжения.

Напомним, вчера, 17 марта, было принято решение о приостановке регулярного сезона УПЛ. Немало команд уже ввели карантин в коллективе. В частности, Ворскла и Колос не планируют возвращаться к тренировкам раньше конца марта.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА