"Бело-синие" объявили об измененных датах и времени поединков против Металлиста 1925 и Оболони.

Перенесенный матч Динамо – Металлист 1925 состоится 7 декабря, начало в 15:00, сообщает официальный сайт киевлян.

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Также игра Динамо – Оболонь состоится 11 декабря, но старт поединка перенесли с 19:00 на 15:00.

Напомним, "бело-синие" пока занимают 6 место с 22 очками в активе, сыграв всего 12 поединков (уже сыграно 15 туров).

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