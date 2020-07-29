Динамо сообщило детали презентации Луческу

В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Украины, официальная презентация Мирчи Луческу состоится в онлайн-формате. Онлайн-трансляция представления нового тренера будет доступна на канале "бело-синих в Youtube, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Начало мероприятия – в 12:00. Напомним, вчера Мирча Луческу посетил поединок Динамо U-19, а также возложил цветы к памятнику Лобановскому.

Как известно, президент Динамо Игорь Суркис назначил 75-летнего румына главным тренером Динамо вместо уволенного Алексея Михайличенко. Данный поступок возмутил ультрас киевского клуба, которые уже провели несколько акций против назначения нового тренера.

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