Динамо победило Сьон в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Динамо – Сьон на "Футбол 24".

Динамо решило судьбу встречи двойным ударом в середине первого тайма. На 24-й минуте Тымчик заработал пенальти, который взялся исполнять Жерсон Родригес. Люксембуржец проиграл дуэль киперу Сьона, однако сам прибежал на добивание.

Динамо уверенной победой над Сьоном одолело ничейный синдром на сборах – Шкурин забил, Супряга и Кулач разочаровали

Очень скоро Шкурин удвоил преимущество. Белорусский новичок Динамо хладнокровным ударом в нижний угол завершил контратаку – второй гол Ильи в двух матчах! Сьон ответил несколькими острыми выпадами, но Денис Бойко действовал надежно. После перерыва обновленные составы команд на счет не повлияли – 2:0.