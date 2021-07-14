Динамо – Сьон: онлайн-видеотрансляция матча
В рамках тренировочного сбора в Альпах киевское Динамо проведет спарринг со швейцарским Сьоном. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Динамо – Сьон начнется в 20:00 по киевскому времени. Товарищеский поединок чемпиона Украины можно посмотреть онлайн на клубном YouTube-канале "бело-синих" непосредственно в этой новости.
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Стартовые составы команд:
Динамо: Бойко – Тымчик, Кендзёра, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Шепелев – Антюх, Буяльский, Родригес – Шкурин
Сьон: Фаюлу, Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М. Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Телер, Оаро
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