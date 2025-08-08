Шовковский сделал ставку на ЛЧ

Хотя особого выбора Александр Владимирович и не имел. Основа Динамо провела два матча подряд, вернувшись во Львов из Кракова, а уже во вторник киевляне должны сыграть с Пафосом на Кипре. При таких условиях избежать ротации было невозможно, причем она не могла быть точечной.

Тренерский штаб "бело-синих" провел аж восемь перестановок в составе, по сравнению с матчем ЛЧ. В старте остались только Нещерет, Михавко и Михайленко. Почти все перестановки читались – поразило только появление Яцика. Александр проводил первый с апреля 2023 года официальный поединок за Динамо.

Иван Федык повторил тот же старт Руха, что и в победном матче с Полтавой неделю назад. План львовян на игру в прямом эфире озвучил капитан Пидгурский, который собрал команду в энергетический круг и выдал эффектную речь. "Надо дать темпа бл..ть!" – так Дмитрий зарядил партнеров на битву.

Резерв Динамо спокойно справился с Рухом. Безумное расточительство Герреро не стало помехой

К сожалению, партнеры не услышали Пидгурского. Рух имел только короткий период активности в первые 5 минут. На этом отрезке вспоминается прострел Кители на ближнюю стойку, который пытался замкнуть Притула. Динамовцы накрыли Остапа.

Было еще несколько попыток пробежаться флангами, однако ни одной остроты из них не прилетело. Ни до перерыва, ни после. "Желто-черные" пытались использовать крепость Фаала на острие атаки, пытаясь обыграться с ним как со столбом, но и здесь чемпионы контролировали ситуацию. Вообще, Бубакара сильно "недокормили" в этом матче.

Динамо же продемонстрировало класс уже на 8-й минуте. Вивчаренко сместился с фланга и нашел Буяльского между линиями, а тот в касание выполнил передачу за спины. Так Герреро вышел один на один с Геретой – вот только переиграть голкипера не удалось. Герета выручил Рух.

Впрочем, атака на этом не завершилась. Герреро выиграл борьбу за отскок, продавил оппонентов на левом углу вратарской и прострелил на дальнюю штангу. Волошин замыкал в подкате, однако в ворота не попал.

В первом тайме Герреро мог забивать еще два раза. Так, на 23-й минуте панамец открылся под прострел Караваева, снова протиснув защитников и пробив с острого угла. Получилось высоковато.

На 39-й же минуте Михавко исполнил фирменный лонгбол за спины, организовав Герреро второй выход один на один. Эдуардо снова не смог переиграть Кителу, да еще и в офсайд залез.

Михавко, не чувствуя никакого давления со стороны львовян, просто продавал себя для скаутов, шикарно продвигая мяч. На 21-й же минуте Тарас еще и счет открыл – он зацепился за подачу Буяльского после углового и пробил с рикошетом от Слюбика. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Динамо создало немного, но полностью контролировало матч и демонстрировало разницу в качестве футболистов. Герреро можно критиковать за потерянные шансы, однако он хорошо входил в пространство, таранил защитников и мог ассистировать. А вот Яцык несколько растворился – заметно, что Александр еще не понимает принципов игры Динамо. В частности, он совсем не ротировался позициями.

Иван Федык пытался перевернуть игру заменой в раздевалке, выпустив Клайвера вместо Кители, однако уже через минуту это решение не имело смысла. "Бело-синие" забили во второй раз. После перехвата киевляне провели атаку левым флангом, которую Вивчаренко завершил подачей – Холод же срезал ее в собственные ворота. 0:2!

Рух мог заработать пенальти в первом тайме

Один из важнейших эпизодов встречи произошел на 24-й минуте, когда Рух неплохо накрыл киевлян прессингом. Все завершилось передачей на Фаала в штрафную – и там произошло столкновение нападающего с Михавко. Тарас влетел в Бубакара в подкате.

Арбитр Виталий Романов вынужден был лично просматривать видеоповтор. Он оценил эпизод с разных ракурсов и оценил динамику, однако ни один из кадров не давал четкого ответа – сыграл ли Михавко в ногу?

А потом судья проверил эпизод, который предшествовал пенальти. За две секунды до этого Роман задел пятку Волошина. Виталий Романов увидел здесь фол, а значит дальнейший эпизод в штрафной не имел смысла. Динамо избежало 11-метрового.

Второй тайм – издевательство над детьми, но Рух завершил достойно

Счет 0:2 закрыл интригу относительно победителя. Динамо особо и не старалось добивать соперника – в первые 20 минут после перерыва вспоминается только выстрел Вивчаренко с лету после навеса с правого фланга (получилось по воробьям). Впрочем, после этого львовяне резко посыпались.

На 65-й минуте "желто-черные" пропустили в третий раз. Герета просто выкатил мяч в ноги Вивчаренко, а тот прострелил на пустые ворота. Буяльский забежал в них с мячом. 0:3.

На 70-х минутах Александр Шовковский дал побегать лидерам. На поле появились Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Брагару и Попов. Движения стало совсем туго – а на 77-й минуте дело дошло до 0:4. Герреро получил заброс от Бражко, после чего прострелил в центр штрафной. Брагару замкнул.

На 80-й же Динамо забило в пятый раз. Ярмоленко прострелил на Брагару, тот оставил под удар Яцыку, а Александр вколотил сферу в сетку.

Рух сумел отыграть один гол усилиями Фаала, которому удалось замкнуть навес с левого фланга. 1:5! Именно с этим счетом матч и завершился.