Переход центрального защитника Форталезы Брайана Себальоса в Динамо все еще под вопросом.

Динамо стремится достичь компромисса с игроком и его клубом. В данный момент рассматривается возможность аренды колумбийского футболиста на полугодичный срок без обязательного права выкупа, сообщает ТаТоТаке.

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Аренда позволит оценить уровень Себальоса в долгосрочной перспективе и избежать неожиданных переговоров с другими центрбеками из списка скаутов. Условия для футболиста остаются предварительными, главное – это согласие Фортелазы.

Напомним, что Брайан выступал на правах аренды за Атлетико Хуниор в прошлом сезоне, где провел 20 поединков и забил один гол. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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