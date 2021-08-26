Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в ПАОКе. А вот Артем Шабанов останется в киевском клубе.

Защитник "бело-синих" Сидклей станет игроком ПАОКа, который возглавляет Разван Луческу – сын главного тренера Динамо. Именно это и стало главным козырем греков, которые арендуют 28-летнего бразильца на сезон 2021/22 с правом первоочередного выкупа. Игрок уже находится в Салониках.

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А вот Артем Шабанов, которого сватали в другие клубы, остается в Динамо. В декабре в защитника заканчивается контракт, а игрок и его представители просят клуб продлить соглашение. Руководство Динамо пока в раздумьях. В то же время 29-летний Шабанов точно не уйдет в аренду. Об этом сообщил Telegram канал Динамо Киев Inside.

Напомним, после 5-ти туров УПЛ Динамо набрало 13 очков и возглавляет турнирную таблицу, а сегодня, 26 августа, узнает соперников в групповом турнире ЛЧ.

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